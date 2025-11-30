Kafe ve restoranlara yeni düzenleme: Müşteriler sadece 'sipariş ettiklerini' ödeyecek!

Kafe ve restoranlarda son dönemde yaygınlaşan “masa ücreti” ve kişi başı servis bedeli uygulamalarına yeni düzenleme geliyor.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre işletmeler, zorunlu ek ücret talep edemeyecek. Yurttaş, yalnızca sipariş ettiği yiyecek ve içeceğin ücretini ödeyecek; bahşiş ve kuver dışında hiçbir ek ödeme zorunlu tutulamayacak.

MASA VE SERVİS ÜCRETLERİNE SINIRLAMA

Özellikle İstanbul’da bazı işletmelerin 20 ile 50 lira arasında değişen masa ücreti veya kişi başı servis bedeli talep etmeye başlaması, tüketicilerin tepkisini çekmiş ve Ticaret Bakanlığı’na çok sayıda şikâyetin iletilmesine neden olmuştu.

Bakanlık, daha önce yaptığı düzenlemeyle işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ilişkin fiyatların giriş kapısında ve masalarda açıkça gösterilmesini zorunlu hale getirmişti. Bu uygulama sayesinde servis ücreti gibi ek bedeller, ancak fiyat listesinde yer alıyorsa talep edilebiliyordu.

Ancak işletmelerin temel ödemelerin üzerine farklı adlar altında ek ücret eklemeyi sürdürmesi üzerine konu yeniden değerlendirildi.

YENİ TASLAK: ZORUNLU EK ÜCRETLER KALDIRILIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağıyla şu değişiklikler düzenleniyor:

Bahşiş ve kuver dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.

Müşteri yalnızca tükettiği yiyecek ve içeceğin ücretini ödeyecek.

Sipariş dışındaki ödemeler tamamen gönüllü olacak; zorunlu servis ücreti uygulaması son bulacak.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte işletmelerin ek ücret politikaları netleşecek, tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunması güçlendirilecek.