Kahvaltı da lüks oldu! Simidin fiyatına yüzde 45 zam
Kütahya’nın Gediz ilçesinde 7 liradan satılan simit, yapılan zammın ardından 10 liradan satılmaya başladı.
Asgari ücrete ve memur, emekli maaşlarının zamlanmasının ardından gıda ürünlerine, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle maliyeti iyiden iyiye artan fırınlar simide zam yaptı.
Yüzde 45’lik artışın ardından Gediz’de simit fiyatı 10 liraya yükseldi.
Maaşlarda artışın ardından Gediz’de de simit ve poğaçaya zam yapıldığının duyurulması ile vatandaş ekmeğe de zam gelir tedirginliğini yaşıyor.
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