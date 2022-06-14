Kahvecilerden çay fiyatına yüzde 40 zam talebi
Eskişehir'de kahvehane esnafı çaya yüzde 43, kahveye yüzde 21, şekere yüzde 20 zam geldiğini belirterek bardak çaya da zam yapılması konusunda girişimleri olduğunu açıkladı.
Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, kahvehanelerde 2,5 liradan satılan çayın fiyatına yüzde 40 zam talep ettiklerini açıkladı.
Çoban, “Pandemi yaralarımız devam ediyor. Borcu borçla ödüyoruz. Yani kahve esnafı koronayı yaşıyor, hastalığımız devam ediyor. Bu hastalık, ekonomik bir hastalık; zam hastalığı. Biz de zam alacağız tabii ki çaya, şekere. Esnaf Odaları Birliği’ne teklif verdik. Herhalde biz de yüzde 40 zam alırız diye düşünüyoruz” dedi.
Çoban, yaptığı açıklamada, üniversitelerin kapandığını ve şehrin boşalmaya başladığını belirtti.
"ÇAYA YÜZDE 43, KAHVEYE YÜZDE 21, ŞEKERE YÜZDE 20 ZAM GELDİ"
Bundan çok etkilenenlerden birinin de esnaf olduğunu ifade eden Çoban, "Her türlü hizmet sektörleri bundan etkilendi. Etkilendiğimiz esas konular var. Geçtiğimiz günlerde çaya yüzde 43, kahveye yüzde 21, şekere yüzde 20 zam geldi ve meşrubat firmaları zaten kendi kafasına göre zam yapıyor. Bunun bir belirtisi yok. Bizim de kârlarımız düştü. Son yapılan elektrik ve doğal gaz zamları da tuz biber oldu. Bu kontrolsüz, çok acayip zamlar bizi çok etkiledi. Biz de hizmetimizi devam ettirmek için zam yapmayı düşünüyoruz bayramdan önce, girişimlerimiz var. Bundan da zevk almıyoruz. Vatandaşlarımıza ucuz çay ve kahve içirelim, sürümden kazanalım istiyoruz ama maalesef olmuyor. Pandemi yaralarımız devam ediyor. Borcu borçla ödüyoruz. Biz, çok zor durumdayız. Yani kahve esnafı koronayı yaşıyor, devam ediyor. Hastalığımız devam ediyor. Bu hastalık, ekonomik bir hastalık; zam hastalığı. Biz de zam alacağız tabii ki çaya, şekere. Esnaf Odaları Birliği’ne teklif verdik. Herhalde biz de yüzde 40 zam alırız diye düşünüyoruz. En son 6 ay önce zam aldık. Ara zamlar oldu kullandığımız mamullere ama biz teğet geçtik, onları kendi bünyemizde erittik" dedi.
Gelecek zamla birlikte Eskişehir’deki kahvehanelerde 2,5 buçuk liradan satılan çayın 3,5 liraya yükselmesi bekleniyor.
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