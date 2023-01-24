Kahvenin de tadı kaçtı! Fiyatlardaki düşüş Türklerin fincanına yansımadı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:50

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 13:50

Geçen yıl şubat ayında zirve yaparak uluslararası piyasada 260 dolara kadar yükselen 50 kilogramlık bir çuval kahvenin fiyatı ilerleyen aylarda geriledi ve bir yılda yüzde 36,5 düşüşle 154 dolara indi. Ancak kahve fiyatındaki bu düşüş Türkiye’de perakende kahve fiyatlarına yansımadığı gibi kahve zincirleri, yeni yıl ile birlikte fiyatlarını en az yüzde 30 oranında artırdı.

MALİYET ARTIŞI ZAMMI GETİRDİ

Ekonomim'de yer alan habere göre uzmanlar Türkiye’de kahve fiyatlarda yaşanan artışın özellikle kavurma, nakliye ve diğer genel gider kalemlerindeki artıştan kaynaklandığını belirtiyorlar. Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Gastronomi Yazarı ve Kahve Danışmanı Cenk R. Girginol, kahve işletmelerinin ambalajdan nakliyeye tüm giderlerinin geçen yıla göre neredeyse yüzde 100 arttığı belirterek, “Böylece bir fincan kahvenin maliyeti geçen yıla göre ciddi bir artış gösterdi. Ayrıca kahve çekirdeğinden ambalaja kadar her şeyin döviz ile ithal edildiğini unutmamak lazım” dedi.

KAHVE SEKTÖRÜNÜ ZOR BİR YIL BEKLİYOR

Fiyatların artmasına rağmen sektörün diğer gıda işletmelerine göre yatırım aracı olmaya devam ettiğini belirten Girginol, 2023 yılına ilişkin beklentilerini ise şu sözlerle paylaştı:

Geçen yıl büyümeye devam eden kahve sektörü açısından bu yıl biraz daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Ev-perakende sektöründeki makineleşme horeca sektörüne göre daha hızlı ilerliyor.

Bu yıl perakende hızlı büyürken yatırımlara bağlı ev dışı tüketim de büyüme hızını sürdürecek. Kapsül kahvelerin evlere daha kolay girişi, Türk kahvesinin içilir olması ile ilgili artışı ve filtre kahvedeki çeşitlilik ile tüketim kişi başı oranlarında artmaya devam ediyor. Zor bir yıl olacağını biliyoruz ama doğru yatırımlar ve markaların kendi içlerinde kahveye verecekleri ağırlık sektör özelinde bakıldığında bir büyüme rakamını yılsonunda bize verecek gibi duruyor.

'ENERJİ FİYATLARI BARDAĞA YANSIYOR'

Dünya piyasalarında fiyatlar gerilerken ülkemizde son tüketiciye ulaşan kahvede fiyat artışın birkaç nedeni bulunduğunu belirten Dali Coffee Co. CEO’su Mehmet Yakup Gülel de öncelikle kavurma işletmelerindeki maliyet artışına dikkat çekti. Personel giderlerindeki artışın da tüketiciye ulaşan kahvenin fiyatını etkilediğini belirten Gülel, “Bir diğer nedeni ise küresel enerji maliyetindeki artıştan kaynaklanıyor. Yurtdışından ithal edilip ve son tüketicinin bardağına kadar zincirdeki enerji fiyatlarının artışı maliyetlere yansıyor. Son olarak yine bu zincirde yer alan ve enflasyona bağlı olarak artan kira, finansman ve lojistik maliyetlerindeki artış kahvenin fiyatını yukarı yönde atmasını etkiliyor” dedi.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM 1 KİLOGRAMI AŞTI

Türkiye’de tüketicilerin en çok latte ve kapuçino başta olmak üzere sütlü ürünleri tercih ettiğini belirten Kahve Danışmanı Cenk R. Girginol, “Aromatik lezzet ve yumuşak içim alışkanlığı bu anlamda ön planda diyebiliriz. Kişi başı tüketim ise son rakamlar bazında 1 kilogramın üzerine çıkmış durumda” diye konuştu.