Kakao fiyatları tekrar yükselişte! Çikolataya zam gelecek mi?

Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:43

Güncelleme: 18.06.2024 - 09:43

CNBC'nin haberine göre kakao fiyatları geçtiğimiz yıl üç kattan fazla artarak şekerleme üreticileri ve çikolata yapımında bu malzemeyi kullanan diğer gıda şirketleri için büyük bir baş ağrısı yarattı.

Son yıllarda kakao fiyatı metrik ton başına 2 bin 500 dolar civarında seyrediyordu. Ancak beklenenden daha zayıf rekolte raporları, arzla ilgili endişeleri tetikleyerek emtianın son aylardaki yükselişini ateşledi. Kakao, bu yılın nisan ayında metrik ton başına 11 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. O zamandan bu yana fiyat artışı biraz azaldı, ancak mahsul hala gıda şirketlerinin ödemeye alışık olduğunun çok üzerinde.

Şimdilik, en büyük şekerleme şirketlerinin çoğu - Hershey, M&M's üreticisi Mars, Kinder'in sahibi Ferrero ve Cadbury'nin sahibi Mondelez - kendilerini bu gibi olaylardan korumak için önemli emtialara ödedikleri fiyatları sabitleyen uzun vadeli sözleşmeler sayesinde kakao maliyetlerindeki artıştan muhtemelen korunuyor. Bu da onlara sorunla boğuşmak için biraz zaman kazandırıyor. Ancak 2025 yılına gelindiğinde, kakaoları için muhtemelen çok daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Müşterilerine kakao fiyatlarındaki artış gibi sorunlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyelerde bulunan Clarkston Consulting'in tüketici ürünleri sorumlusu Steve Rosenstock, "Bu durum, bu şirketlerin işlerini yönetme biçimlerini kesinlikle etkiliyor, çünkü maliyet etkisi inanılmaz derecede önemli" diyor.

Mars bu habere görüş vermeyi reddetti. Mondelez, Ferrero ve Hershey ise CNBC'nin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Dünya kakao arzının büyük bölümünü yetiştiren Batı Afrika, mahsul hastalıkları ve çiftçilere satış noktasında ödenen ve çiftlik kapısı fiyatlandırması olarak adlandırılan düşük fiyatlardan etkilenerek bölgeyi kakao yerine kauçuk gibi daha kazançlı ürünler yetiştirmeye itiyor. Rabobank'ın Mayıs ayında yayınladığı bir rapora göre, bu sezonki kakao mahsulünün en az altmış yılın en büyük açığını vermesi bekleniyor.

Reuters Çarşamba günü, ikinci en büyük kakao üreticisi olan Gana'nın 350 bin tona kadar fasulye teslimatını gelecek sezona ertelemek istediğini ve fiyatların yeniden yükseldiğini bildirdi.

Mondelez ve Hershey yöneticileri son yatırımcı bilgilendirme toplantısında, kakaodaki artışın en azından bir kısmının piyasa spekülasyonlarından kaynaklandığına inandıklarını söyledi. Yeni mahsul hakkında daha fazla bilgi edinildiğinde fiyatlar Eylül ayında düşebilir - ancak bu normale dönecekleri anlamına gelmiyor.

Emtianın artan maliyeti birçok gıda şirketi için zor bir zamana denk geliyor. Son iki yılda birçok şirket, daha geniş bir emtia yelpazesini etkileyen enflasyonla başa çıkmak için fiyatları yükseltti. Sonuç olarak, tüketiciler ne satın alacakları konusunda daha seçici hale geldi ve marketlerde gördükleri fiyatlardan daha memnuniyetsiz hale geldiler. Tüketicilerin değere odaklanması, kakaonun yüksek maliyetiyle başa çıkmak için fiyatlandırma söz konusu olduğunda şekerleme şirketlerine çok az hareket alanı bırakıyor.

Bir de "shrinkflation" var, son iki yıldır herkesin diline pelesenk olmuş bir kelime. Şirketler bir ürünün miktarını ya da ağırlığını azaltırken fiyatı aynı kalıyor. Ancak tüketiciler bu numaranın farkına varmış durumda. Ekim ayında yapılan bir YouGov anketi, ABD'li katılımcıların yüzde 72'sinin gıda ürünlerindeki küçülmeyi fark ettiğini ortaya koydu.

YAKIN VADELİ GEÇİCİ ÇÖZÜMLER

Sonuç olarak, birçok şirket daha yaratıcı olmak zorunda kalacak.

J&J Snack Foods CEO'su Daniel Fachner kakao ve çikolata fiyatlarını yakından takip ediyor. Şirket Dippin' Dots, SuperPretzel ve Hola Churros gibi markaların sahibi ve Subway'in footlong churro'su gibi diğer şirketler için ürünler üretiyor. Çikolata, çikolata dolgulu churro gibi ikramları içeren portföyünde yaygın kullandığı bir lezzet.

Fachner mayıs ayında "Çikolata kullanmamızı engellemeyecek, ancak 'Şimdi, bu yeniliği bu yeni fiyatlandırma ile yaparsak, satılabilir mi? Ve sonra sattığımızda, 'Müşterinin satabileceği ve hala iyi bir marj elde edebileceği kadar düşük bir maliyette mi?" dedi.

Fachner tarafından önerilen varsayımsal bir çözüm, belirli bir üründeki çikolata parçacıklarının sayısının 12'den 9'a düşürülmesini içeriyor. Fachner ayrıca J&J'nin bazı tariflerinde işe yarayabilecek olası ikameleri de araştırdığını söylüyor.

RBC Capital Markets Analisti Nik Modi, Hershey'in yeni Jumbo Reese's Cup'ını yaratıcı bir çözüm olarak gösterdi.

Modi, "Bu üründe ekstra fıstık ezmesi var, bu yüzden pazara premium bir fiyatla yenilik getirmeye çalışmanın, tüketicinin değer elde ettiğini hissetmesine izin vermenin, ancak çikolataya olan bağımlılığı azaltmak için ürünün kendisini değiştirmenin güzel bir yolu" dedi.

Öncelikli olarak çikolata ticareti yapmayan gıda şirketleri, özellikle yeni ürünler söz konusu olduğunda bu aromadan kaçınmaya başlayabilir.

Modi, "Bence insanlar bu noktada az ya da çok çikolatadan uzak durmaya çalışacak" dedi.



