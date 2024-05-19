Tatlı krizlerine son verecek pratik lezzet: Çikolatalı börek tarifi...

Yayınlanma: 19.05.2024 - 21:04

Güncelleme: 19.05.2024 - 21:04

Çikolatalı bohça böreği, sürülebilir fındıklı çikolata kreması ve muz dilimlerinden oluşan iç harcıyla damaklarınızı şenlendirecek. Çay saatlerinizin yeni favorisi olmaya aday olan bu börek, piştikten sonra üzerine serpilen pudra şekeriyle tam bir görsel şölen sunuyor. Peki, tatlı krizlerine son bu verecek lezzet nasıl yapılır? İşte çikolatalı börek tarifi...

ÇİKOLATALI BÖREK TARİFİ

Malzemeler:

Börek için:

1,5 adet yufka

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı sirke

1 su bardağı sıvı yağ

6 yemek kaşığı çikolata kreması

1 adet muz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

ÇİKOLATALI BÖREK YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Un, nişasta, sirke ve sıvıyağı bulamaç gibi karıştırın.

Yufkanın her yerine eşit miktarda unlu nişastalı karışımdan ekleyin.

Bu karışımı iyice yaydırın.

Yufkayı bohça şekline getirin ve 4 eş parçaya kesin.

Kesilen eş parçaların orta kısmına sürülebilir fındıklı çikolata kremasını ve 2 dilim muzu yerleştirin.

Bohça şeklinde kıvırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine serin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve 15 dakika iyice kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan börekleri 2-3 dakika ilk sıcaklığını atması için dinlendirin.

Dinlenen böreklerin üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!