Kaliforniya içten yanmalı motorların kullanımdan kaldırılması için yeşil ışık yaktı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 07:00

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB), 2036 yılına kadar yeni büyük dizel kamyon, kamyonet ve çöp kamyonlarının satışını yasaklamak ve büyük filoların 2045 yılına kadar yüzde 100 emisyonsuz hale gelmesini zorunlu kılmak için oybirliğiyle karar aldı. Yeni düzenleme, 2020 yılında başlatılan ve üreticilerin elektrikli kamyon satışlarını kademeli olarak artırmasını gerektiren "Gelişmiş Temiz Kamyonlar" düzenlemesini tamamlıyor. ABD eyaleti bunun için yeşil ışığı kısa bir süre önce yakmıştı.

CARB Başkanı Liane Randolph, "Gelişmiş Temiz Filolar kuralı, yollarımızdaki araçları temizlemek ve Kaliforniyalıların istedikleri ve hak ettikleri temiz havaya sahip olmalarını sağlamak için makul ve yenilikçi bir yaklaşımdır" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu kural aynı zamanda üreticilere, kamyon sahiplerine ve yakıt sağlayıcılarına sıfır emisyonlu araçlar için bir pazar ve talep olacağına dair güvence verirken, temiz havaya geçiş için esnek bir yol sağlıyor."

ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLIYOR

Yeni kurallar uyarınca, örneğin paket dağıtım hizmetleri, devlet tarafından işletilen posta hizmetleri ve eyalet ve yerel yönetim filolarının önümüzdeki yıldan itibaren sıfır emisyonlu araçlara geçmesi gerekecek. Ancak mevcut araçlar kullanım ömürlerinin sonuna kadar çalıştırılabilecek. Kamyon trafiğinin yoğun yolların yakınında yaşayanlar üzerindeki etkisi nedeniyle yeni kurala göre kısa ve orta mesafelerde yük taşımak için kullanılan kamyonların 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu olması gerekiyor.

CARB'a göre, filo operatörleri 2050 yılına kadar işletme maliyetlerinde toplam 48 milyar Euro tasarruf edebilmelidir. Sağlık sektörü de bundan faydalanacaktır. CARB bu sayede ayrıca yaklaşık 27 milyar dolar tasarruf beklemekte.

ALTI EYALET SIRADA

Kaliforniya'ya tanınan muafiyetin eyalet sınırlarının ötesinde de etkileri olabilir. Kaliforniya ile birlikte ülke çapındaki ağır vasıta satışlarının yaklaşık yüzde 20'sini gerçekleştiren New York, New Jersey, Oregon, Massachusetts, Washington ve Vermont olmak üzere altı eyalet daha Kaliforniya'nın daha sıkı standartlarına uymayı taahhüt etmiş durumda.

Bu eyaletler planlarını ancak ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) Kaliforniya'ya daha önce bahsedilen muafiyeti tanıdıktan sonra uygulamaya koyabilecekler. Diğer eyaletlerin benzer düzenlemeleri ne zaman kabul edeceği ise henüz belli değil.