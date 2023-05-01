Mercedes'in yeni E Serisi tanıtıldı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 16:08

Güncelleme: 01.05.2023 - 16:11

Mercedes-Benz’in E segmentindeki temsilcisi E Serisi'nin yeni nesli tanıtıldı. Türkiye’de yılsonuna doğru E180 ve E220 d 4MATIC versiyonları satışa sunulacak olan yeni E Serisi eskisine göre daha sportif tasarımı dikkat çekiyor. Avrupa’da motor seçeneklerinin yarısını şarj edilebilir hibrit motorlar oluşturacak. Türkiye’de ise ilk etapta hafif hibrit motorlar sunulacak. Türkiye pazarına özel geliştirilen E180’deki 167 HP gücündeki benzinli motora, 23 HP gücünde (17 kW) elektrik motoru destek veriyor.