Kamu bankaları Togg alacaklara kredi verecek

Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:59

Güncelleme: 24.04.2023 - 17:59

Togg ve Farasis Energy'nin yüzde 50-50 ortak girişimiyle 27 Eylül 2021'de kurulan Siro’nun Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü’ndeki batarya üretim tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının TOGG alacaklara kredi vermek için çalışma yaptığını söyledi ve “Detayları bugün Manisa’da açıklayacağım” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’da açıklayacağı nihai kredi vade süresinin 36 ay olacağı, bu kredinin TOGG’un yüzde 50’sine verileceği belirtiliyor.