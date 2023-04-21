'TOGG' etiketi hazırlayan Demirtaş'tan Mahir Akkoyun'a: 'Olmuş mu Mahir?'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tasarımcı Mahir Akkoyunlu’nun “Bu ürün size pahalı mı geldi?” etiketlerine gönderme yaparak, bir etiket hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 19:24
'TOGG' etiketi hazırlayan Demirtaş'tan Mahir Akkoyun'a: 'Olmuş mu Mahir?'
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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından "Bu ürün size pahalı mı geldi?" etiketlerinin yaratıcısı Mahir Akkoyun'u etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Hazırladığı bir etiketin fotoğrafını paylaşan Demirtaş, paylaşımına "Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir?" notunu düştü.

Tasarımcı Mahir Akkoyun, hayat pahalılığını eleştirdiği stickerlar nedeniyle gözaltına alınmıştı.


Mahir Akkoyun Selahattin Demirtaş

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