'TOGG' etiketi hazırlayan Demirtaş'tan Mahir Akkoyun'a: 'Olmuş mu Mahir?'
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tasarımcı Mahir Akkoyunlu’nun “Bu ürün size pahalı mı geldi?” etiketlerine gönderme yaparak, bir etiket hazırladı.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından "Bu ürün size pahalı mı geldi?" etiketlerinin yaratıcısı Mahir Akkoyun'u etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.
Hazırladığı bir etiketin fotoğrafını paylaşan Demirtaş, paylaşımına "Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir?" notunu düştü.
Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir? @mahirgra pic.twitter.com/QgsC3b5fr9— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 21, 2023
Tasarımcı Mahir Akkoyun, hayat pahalılığını eleştirdiği stickerlar nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!
- Keramet ihalede: Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
- Erdoğan'dan AKP binasına saldırıya ilişkin ilk açıklama
- 'Helalleştik, mutabık kaldık'
- Kılıçdaroğlu'na çirkin provokasyon
- Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'
- Erdoğan cami avlusunu miting alanına çevirdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'mezarlık' açıklaması
- İngiltere, Erdoğan'ın 'denizaltı' iddialarını yalanladı!
- Toronto Raptors'ta yol ayırımı!