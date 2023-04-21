'TOGG' etiketi hazırlayan Demirtaş'tan Mahir Akkoyun'a: 'Olmuş mu Mahir?'

Yayınlanma: 21.04.2023 - 19:24

Güncelleme: 21.04.2023 - 19:28

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından "Bu ürün size pahalı mı geldi?" etiketlerinin yaratıcısı Mahir Akkoyun'u etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Hazırladığı bir etiketin fotoğrafını paylaşan Demirtaş, paylaşımına "Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir?" notunu düştü.

Biz de burada, imkanlarımız ölçüsünde etiket yapabiliyoruz nihayetinde :) Olmuş mu Mahir? @mahirgra pic.twitter.com/QgsC3b5fr9 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 21, 2023

Tasarımcı Mahir Akkoyun, hayat pahalılığını eleştirdiği stickerlar nedeniyle gözaltına alınmıştı.