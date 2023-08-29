Kamu bankaları TOGG kredisinde faizleri yükseltti

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:10

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:10

Kamu bankaları bugün itibarıyla TOGG’a özel taşıt kredisinde faiz oranlarını yüzde 0,99’dan 1,59’a yükseltti.

Gazeteci Emre Özpeynirci konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kamu bankaları bugün itibarıyla TOGG’a özel taşıt kredisi faiz oranlarını yüzde 0,99’dan 1,59’a yükseltmiş. Bildiğiniz gibi TOGG alacak sayısı belli ve aylardır bekliyorlar. Bazıları geçtiğimiz aylarda gelen zamlı fiyatla alacak bazıları da faiz oranı değiştiği için ikinci kez zamlanacak bir fiyatla alacak. Yani kapora yatırıp sipariş veren birçok kişinin martta TOGG’u alabilecek gücü varken; bugün önemli bir kısmının bu gücü kalmadı.

Not: 16 Ağustos itibarıyla teslim edilen TOGG sayısı 2344 adede ulaşmıştı.”