TOGG ile milli duyguları sömürmek!

25 Ağustos 2023 Cuma

Ticaret Bakanlığı sitesinde 23 Ağustos Çarşamba tarihinde ''Togg ile İlgili Satış İlanları Mercek Altında'' başlığıyla yayımlanan bir açıklama dikkat çekti.

Yapılan açıklamada ''Türkiye’nin vizyon projesi, yerli ve milli aracımız TOGG ile ilgili olarak son zamanlarda ilan sitelerinde, Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanların olduğu ve bu konuda şikayetlerin bulunduğu tespit edilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

Ardından ise ''İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talep etme, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat arttırma oyunlarına karşı, Ticaret Bakanlığı olarak sıkı denetimlerimiz devam etmektedir'' denildi.

Daha sonraysa büyük bir iddia kayıtlara geçti: ''Bakanlığımızın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında % 95 oranında azalma kaydedilmiş, stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir.''

İlk sorulması gereken soru; bakanlık böyle bir çalışmaya neden gerek duydu?

Serbest piyasada isteyen istediği ürüne istediği fiyatı talep edebilir. Bu fiyat çoksa alıcı bulamaz. Kullanılmış bir arabaya sıfırdan daha fazla para ödeyip alanlar, dolandırılıyor mu, yoksa bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile aynı politika faiz oranına sahip olmamıza rağmen dolar karşısında Türk Lirası'na son 6 ayda yüzde 37 değer kaybettirmeyi başarmış iktidara olan güven karşısında zararımı ne kadar azaltabilirim diye mi düşünüyor? Üstelik politika faizinin yüzde 7.5 artırılarak yüzde 25'e geldiği gün doların Türk Lirası'na karşı geri çekilip 25.77'li seviyelere gelmesi ile son 6 aydaki değer kaybı yüzde 37 oldu.

Bu bozuk sistemde, bir aşağı bir yukarı hangi gün ne olacağı belli değilken halk da hayatını mümkün olduğunca daha iyi şekilde idame ettirmek için her yolu deniyor.

Ortaya konan çözümse yapısal reform yerine yine ve yeniden ceza vermekten ibaret.

Açıklamanın geri kalanı ise daha da korkunç.

''Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan TOGG’la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır.

Üretim bandından inip tüketicisi ile buluşan milli teknolojimizin eseri TOGG, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir.

Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden TOGG ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır'' ifadelerinin kullanıldığı açıklamada sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlar mı yoksa söz konusu açıklamayı bu satılarla yapanlar mı milli duyguları sömürüyor?

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