8.02.2026 14:03:00
Haber Merkezi
Kamu bankalarından şans oyunlarına yasak

VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası mobil bankacılıkta şans oyunları sitelerine para aktarımını engelledi. Bankaların, bu işlemleri yapanları kredi değerlendirmelerinde “makul şüphe” kapsamında ele alacağı bildirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi" sözlerinin ardından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası harekete geçti.

Bankaların ödeme listesi sekmesinde yer alan ve şans oyunları sitelerine para aktarmayı kolaylaştıran "Şans oyunları" sekmesi 3 kamu bankasının da mobil bankacılık sisteminden kaldırıldı. Şans oyunu oynayacaklar buraya girip bir şans oyunu sitesini seçerek oradaki hesabına limitsiz şekilde para aktarımını yapabiliyordu. 

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLECEK

Ayrıca şans oyunu sitelerine para aktaranların "kumar bağımlısı" olduğu değerlendirilerek bu kişilerin kredi notunun düşürüleceği ve kredi taleplerinin olumsuz neticelenme ihtimalinin artacağı öğrenildi.

