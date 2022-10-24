Kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleri düşük: Artış yapılmalı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım emeklilerin banka promosyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ergün, rakamın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirlendiğine dikkati çekerek şöyle dedi: "SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol asgari promosyon rakamlarını belirliyor. Bu protokol son olarak Mart 2020'de imzalanmıştı. O tarihten bugüne kadar ekonomik göstergeler çok değişti. Özel bankalar bunu dikkate alarak promosyon rakamlarını yükseltti ama kamu bankaları bu konuda adım atamadı."

'KAMU BANKALARININ RAKAMLARI ÇOK DÜŞÜK'

Ergünz sözlerine şöyle devam etti: "Kamu bankalarının rakamları hâlâ çok düşük, onlar da bu yarışa katılmalı. Çünkü Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubesi olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor."

'ASGARİ TUTARLAR KOŞULLARIN GERİSİNDE'

Ergün, SGK ile bankalar arasında imzalanan asgari promosyon protokolünün yenilendiğini, yeni rakamların 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Yeni protokole göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Özel bankalar bu rakamların neredeyse iki katını veriyor. Onun için bu rakamlar hem özel bankaların mevcut uygulamasının hem de ekonomik koşulların çok çok gerisinde."

'BANKA DEĞİŞTİRME KOŞULLARI ESNETİLMELİ'

Emeklilerin düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Ergün, şunları söyledi: "Birçok emeklimiz bankaların sunduğu cazip promosyon imkanından yararlanamıyor. Bankalar adeta bu emeklileri kendilerine mecbur bırakmış durumda. Aylıklarını başka bankalara taşımak isteyen emeklilerimizin daha yüksek promosyon alma girişimleri, bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engelleniyor. Banka değiştirme koşulları esnetilmeli. Bankalar, kredi ve icra borçlarını gerekçe göstermeden promosyon ödemeli ve emeklilerin banka değiştirmesine engel olmamalıdır."