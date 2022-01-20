Kamu ihalelerinde parasal limitler yüzde 79 artırıldı
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79 artırıldı. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 25'ti.
Hükümetin uygulamaya koyduğu yeni ekonomi politikaları sonrası, TL’nin dramatik değer kaybı özellikle kamu ihalelerini etkilemişti. Maliyetlerdeki aşırı artış nedeniyle çok sayıda kamu ihalesi iptal edilmiş, yenileri yapılamamıştı.
Kamu İhale Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu ihalelerinde kullanılacak eşik değerler ve parasal limitler güncellendi. Geçtiğimiz yıl yüzde 25 artış yapan kurum, bu yılki artışı yüzde 79,89 olarak açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:
Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak güncellenmesidir.
Bir önceki dönemle karşılaştırmalı yeni limitler şöyle:
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu
- Cansu Dere'den kötü haber
- Horoz dövüştürenlere baskın
- Birbirleriyle yarıştılar, bagajları doldurup ayrıldılar
- Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
- Madonna'nın hayatı film oluyor
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Hrant Dink'siz 15 yıl...
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!