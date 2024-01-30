Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:56

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:56

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 700 bin işçi için Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü'nün imzalandığını duyurdu. Peki, Kamu işçisi ek zam alacak mı? Kamu işçisine ek zam ne kadar?

KAMU İŞÇİSİ NE KADAR EK ZAM ALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerinin eşit zam almasının sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle ilgii “Kamu işçilerimiz için eşitlik sağlamak adına; enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın yüzde 32.57 olarak uygulanmasını içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü’nü imzaladık” dedi.

'Böylelikle; kamu işçilerimize Ocak 2024’te yapılan artıştan, süreleri henüz gelmeyen kamu işçilerimizin de toplu sözleşme süreleri içinde yararlanmalarını sağladık. Bir sonraki toplu sözleşme döneminde, yürürlük tarihleri farklı olan toplu sözleşmelerin yürürlük tarihlerinin 01.01.2025’te başlatılmasına karar verilmiştir.'' sözlerine yer verdi.

Düzenleme ile sözleşmesi ocak ayından sonra başlayan kamu işçilerine ek zam konusunda adım atıldı. Buna göre, eğer bir kamu işçisinin “son 6 aylık enflasyon ücreti + ücret zammı” yüzde 32.57’nin altında kalıyorsa bu rakam yüzde 32.57’ye tamamlanacak. Üzerinde ise yine bu oran uygulanacak. Protokol 1 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

KAMU İŞÇİSİ KİMDİR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.