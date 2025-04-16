Kamu işçisine zam görüşmeleri başlıyor: TÜHİS ilk teklifini sunacak

Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:53

Güncelleme: 16.04.2025 - 09:53

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in ortak hazırladığı zam teklifi, 25 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmuştu. Bu adımın ardından gözler işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’na (TÜHİS) çevrildi.

İşçi konfederasyonlarının talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren TÜHİS temsilcilerinin saat 14.00’te HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, kamu işverenini temsil eden TÜHİS’in ilk zam teklifini sunması öngörülüyor.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEPLERİ NELER?

Kamu işçileri, taban ücretin günlük en az 1.800 TL’ye çıkarılmasını talep ediyor. Bu artışın ardından 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50 oranında zam yapılması isteniyor.

İzleyen altı aylık dönemler için ise yüzde 25’lik artışın yanı sıra, ücretlere yüzde 10 oranında refah payı eklenmesi talep ediliyor.