Üç gün önce artırılmıştı: Benzine yeni zam yolda!
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt piyasasını yeniden hareketlendirdi. Son indirimlerin ardından bu kez zam beklentisi gündeme geldi. Benzin fiyatlarına perşembe günü itibarıyla yeni bir artış öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ek gümrük vergileri küresel ticarette sarsıntılara yol açarken özellikle petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatında sert gerilemeler yaşandı.
Brent petrolün dört yılın ardından ilk kez 60 doların altına düşmesi, akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim olarak yansıdı. Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında toplamda 3,6 TL’lik indirim uygulandı.
BENZİNE YENİ ZAM KAPIDA
Gümrük tarifelerinin 90 günlüğüne ertelenmesiyle petrol fiyatlarında yeniden artış görülürken haftanın son işlem gününde benzine 82 kuruşluk bir zam yapıldı.
Haftanın ilk gününde Brent petrol fiyatının 65 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, akaryakıt sektörü kaynakları perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde yeni bir zam beklendiğini ifade etti.
14 Nisan 2025 itibarıyla bazı şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa): 44,17 TL/L
İstanbul (Anadolu): 44,02 TL/L
İzmir: 45,13 TL/L
Ankara: 44,76 TL/L
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