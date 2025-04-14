Üç gün önce artırılmıştı: Benzine yeni zam yolda!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:22

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:22

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ek gümrük vergileri küresel ticarette sarsıntılara yol açarken özellikle petrol başta olmak üzere birçok emtia fiyatında sert gerilemeler yaşandı.

Brent petrolün dört yılın ardından ilk kez 60 doların altına düşmesi, akaryakıt fiyatlarına üst üste indirim olarak yansıdı. Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında toplamda 3,6 TL’lik indirim uygulandı.

BENZİNE YENİ ZAM KAPIDA

Gümrük tarifelerinin 90 günlüğüne ertelenmesiyle petrol fiyatlarında yeniden artış görülürken haftanın son işlem gününde benzine 82 kuruşluk bir zam yapıldı.

Haftanın ilk gününde Brent petrol fiyatının 65 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, akaryakıt sektörü kaynakları perşembe günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 70 kuruşun üzerinde yeni bir zam beklendiğini ifade etti.

14 Nisan 2025 itibarıyla bazı şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle: