Kamu kurumlarında servis araçları için yeni yaş sınırı belirlendi!

Yeni düzenleme ile kamu kurumlarında personel servis araçlarının yaşı konusunda değişiklik yapıldı. Eski düzenlemeye göre belirlenen sınırda yapılan değişiklikle, yeni bir yaş sınırı belirlendi. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Kamu kurumlarında servis araçları için yeni yaş sınırı belirlendi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:01

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasını öngören yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak servis araçlarının yaşı fabrikadan çıktığı tarihten itibaren ilk takvim yılı dikkate alınarak 21 yaşını geçemeyecek. Bu düzenleme öncesinde sınır 19 yaş olarak belirlenmişti.

Yönetmelik, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.


Etiketler: #Resmi Gazete #kamu #servis #Cumhurbaşkanı

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