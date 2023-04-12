Kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları Ankara'da bir araya geliyor: Taleplerimize kulak verin!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:18

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:42

Kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik mücadelesi devam ediyor.

Aylardır sosyal medya üzerinden yetkililere çağrıda bulunan kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları, bu kez Ankara'da bir araya geliyor.

Kamu Mühendisleri Platformu'nun çağrısıyla 15 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Ankara'daki Ulus Meydanı’nda toplanacak olan kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları, basın açıklaması yaparak taleplerini bir kez daha dile getirecek.

TALEPLERİ NE?

Kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları taleplerini şöyle sıralıyor:

1- Kamuda çalışan tüm mühendisler için “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulması;

2- Kamu Mühendisi gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine çıkarılması,

3- “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi,

4- Tüm kazanımların emekliliğe de yansıtılması ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR!

Kamu mühendis, mimar ve şehir plancıları; aylardır sosyal medyada düzenlendikleri kampanyalarla da taleplerine dikkat çekererek, seslerini duyurmaya çalışıyor.