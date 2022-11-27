Büro Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazdı: 3600 ek gösterge' eksik dolu

27 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Bu düzenlemeyle daha önce açıkladıkları taleplerinin kısmen karşılık bulduğu ve geçen temmuz ayında şef dışındaki idareci kadrolar ile bazı unvanlar için 3600 ek gösterge hakkı getirildiği anımsatılan yazıda şu vurgu yapıldı:

“Bu düzenlemeyle elde edilen kazanımlar çok değerli olmakla birlikte 1. derece kadroda görev yapan üniversite mezunları ile şef vb. unvanların kapsam dışı bırakılması nedeniyle eksik kalmıştır.”

Bu konuda da yeni düzenleme yapılmasını talep eden ve destek isteyen Büro Memur-Sen, bunun kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan devlet memurlarının moral ve motivasyonunu yükseltecek adil ve hakkaniyetli bir çözüm olduğunu savundu.