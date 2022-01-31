Kamu yatırımlarına dolar darbesi

31 Ocak 2022 Pazartesi, 23:07

Yapılan resmi ihalelere girerek fiyat kırımı yapan ve işi almaya hak kazanan çok sayıda yüklenici, artan maliyetler karşısında zarar ettikleri gerekçesi ile taahhüt ettikleri işi belirlenen fiyattan yapamayacaklarını belirterek işleri yavaşlatma, hatta durma noktasına getirdi.

İŞ AĞIRDAN ALINIYOR

Özelikle 1 Ekim 2021 tarihinde temeli atılan 200 kişi kapasiteli Edirne Huzurevi bunlardan bir tanesi. Eski TOKİ Fırınlar sırtı mevkiinde gerçekleşen temel atma töreni sonrasında 17 bin metrekare alanın sadece hafriyat ve zemin kat temelini atarak demirleri bağlayabilen yüklenici firma son 1 aydır işi ağırdan alarak hak ediş bedeli dahilinde iş yapabiliyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile 52 milyon 253 bin TL bedelle gerçekleşen projede; 2022 yılı yatırım programında ödenek ayrılmaması ile işin durma noktasına gelebileceğini, taahhüt edilen 800 günlük sürede tamamlamasının söz konusu olmayacağı belirtildi.

FİYAT FARKI KARARNAMESİ BEKLENİYOR



Yüklenici firma yetkilisinin kendi imkanları dahilinde işi yaptığı 2021 yılında yapılan ihale ile işi 52 milyon 253 bin TL bedelle aldığı ancak maliyet girdilerinin (demir, beton) yüzde 200-300 dolayında artması ile zarar edecekleri belirtilirken yüklenici firmanın TBMM’de görüşülecek olan ve Cumhurbaşkanı kararnamesi ile devreye girmesi beklenen Fiyat Farkı Kararnamesini bekledikleri öğrenildi.

Konu hakkında açıklama yapan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu; bütçenin dolar kuru 8,5 lirayken yapıldığını ve AKP’nin ekonomik politikalarını iflas ettiğini söyledi.

Gaytancıoğlu şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse tüm ödemeleri durdu. Bütçeden ayrılan paylar kurumlara yeterince gönderilmiyor. Özel şirketlere gönderilmiyor. Müteahhitlerin ödemeleri yapılmıyor özelikle. Bazı müteahhit işlemleri devletten iş almış örneğin huzurevi ihalesini 85 bin liraya almış fakat şu an kömür 120 bin lira olmuş, ihaleden vazgeçmek istiyor, caymak istiyor yapamıyor. Bu AKP’nin ekonomik politikasının iflas ettiğinin bir göstergesidir. AKP bu açıkları maalesef vahşi bir şekilde kapatmaya çalışıyor. AKP'nin bu politikadan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Gerçeği görerek seçime gitmesi gerekiyor. Bütçe dolar kuru 8,5 liradan yapılmıştı, dolar bugün 13,5 liralarda. Dolayısıyla hiçbir yatırımın harcanan parayla karşılanamayacağını uzun süre uzayacağını biliyoruz.”







