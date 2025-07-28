Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kamuda grev kararları: TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı

Kamuda grev kararları: TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı

28.07.2025 15:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kamuda grev kararları: TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Yol-İş Sendikası üyesi işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Image

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtti.

Ocak ayından beri devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu seviyeye gelindiğini dile getiren Ağar, yasadan gelen haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

"ÇAĞRIMIZA KULAK VERİN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenen Ağar, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Image

Ağar ve işçiler, konuşmanın ardından grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğünün girişine astı.

İlgili Konular: #grev #Karayolları #Türk-İş

İlgili Haberler

Kamu işçilerinden grev kararı: Toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı
Kamu işçilerinden grev kararı: Toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca sendikalar grev kararlarını ilan etmeye başladı. Süreç pek çok kamu kurumunu etkilerken iş bırakma eylemleri art arda duyuruluyor. Görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.
ODTÜ’de grev ilanı: 'Eylemse eylem, grevse grev!'
ODTÜ’de grev ilanı: 'Eylemse eylem, grevse grev!' Tez-Koop-İş Sendikası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) grev ilanı astı.
Almanya'da BİRTAT döner işçilerinin grevi sürüyor: 375 euro zam talep ediyorlar
Almanya'da BİRTAT döner işçilerinin grevi sürüyor: 375 euro zam talep ediyorlar Almanya’nın Stuttgart kenti yakaınlarında Murr kasabasındaki döner üreticilerinden BİRTAT’ta çalışan Gıda İşçileri Sendikası (NGG) üyesi işçilerin düşük ücret, sağlıksız ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı başlattığı grev sürüyor.
Toplusözleşme masaları işçiyi de memuru da hüsrana uğratıyor, işçi greve gidiyor: Kamuda ‘Şimşek’ krizi
Toplusözleşme masaları işçiyi de memuru da hüsrana uğratıyor, işçi greve gidiyor: Kamuda ‘Şimşek’ krizi Enflasyon oranında zam teklifinin geri çekilmesi üzerine kamu işçisini temsil eden sendikalar “rahatsız ve kızgın”. Memurlar için de pazarlık süreci bugün başlıyor.