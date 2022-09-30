Kamuda yemek yardımları yükseltilmeli
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, kamuda çalışanlara toplu sözleşmede sosyal hak olarak verilen yemek yardımının günlük 51 TL’ye yükseltilmesi için TÜRK-İŞ ile birlikte çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
GMİS, TTK ve MTA işçilerini de kapsayan kamu işçilerine yönelik yemek yardımının 51 TL’ye yükseltilmesi konusunda TÜRK-İŞ’in gerekli girişimleri yaptığını açıkladı.
GMİS Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Kamuda, yemek dağıtımı ve yemek kartı uygulaması olmayan işyerlerinde toplu iş sözleşmelerinde sosyal hak olarak yemek yardımı ödemesi gerçekleşmektedir. Yüksek enflasyon sonucu gıda fiyatlarında yaşanan artışın beklenenin üzerinde seyretmesi nedeniyle yemek yardımı tutarlarının enflasyon karşısında yetersiz kalması kamuda çalışan tüm işçilerin ortak sorunu haline gelmiştir. Kamu çalışanlarının yemek yardımı konusunda yaşadığı bu mağduriyeti ortadan kaldırmak adına yemek yardımının 51 TL’ye yükseltilmesi konusunda TÜRK-İŞ gerekli girişimleri yapmıştır. Kamu İşçileri adına mevcut toplu sözleşmeye ek protokol yapılarak bu uygulamanın resmileşmesi için TÜRK-İŞ ile birlikte mücadelemiz devam etmektedir.”
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