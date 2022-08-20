Soma'da direnen maden işçileri kazandı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Maden işçileri, Manisa Soma’da Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesindeki Eynez açık ocağının bir bölümünün ihale yapılmaksızın Yeni Anadolu şirketine devrine karşı eylem başlatmıştı.

Ankara’ya yürüyüş kararı alan işçiler, Kırkağaç mevkiinde jandarma tarafından engellendi. Emekçilerin 42 gün süren mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, önceki gün Soma’yı ziyaret etti. Akçul, Enerji Bakanlığı’yla yapılan toplantıda Eynez Açık Ocak Kömür Sahası’nın devrinin iptal edildiği müjdesini işçilere duyurdu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkan Vekili Selçuk Metin, “17 yıldır çalışma yaptığımız sahamızın iki kenarı bölünerek alt şirket olan Yeni Anadolu Madencilik şirketine devredildi. Üç noktada çadırlar kurup nöbet tutarak 42 gün direndik ve kazandık. Bu kararın geri çekilmesi özelleştirilen diğer bölgelerde çalışan işçilere de örnek olacak niteliktedir. Birlik olduğu zaman yanlış özelleştirme kararlarından geri dönülebileceğini göstermiş olduk. İşçilerin birlikte olduğu her direniş başarıya ulaşacaktır” dedi.