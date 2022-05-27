TCMB'nin faiz kararının ardından Euro'da yükseliş sürüyor: Euro ne kadar oldu? (27 Mayıs Cuma)

İstanbul serbest piyasada 17,5880 liradan güne başlayan Euro yükselişini sürdürüyor. Dövizde yıl başından beri aralıksız süren artış TL'nin değer kaybetmesine sebep oluyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 09:25
TCMB'nin faiz kararının ardından Euro'da yükseliş sürüyor: Euro ne kadar oldu? (27 Mayıs Cuma)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu. 

Yıllık enflasyonun yüzde 69.97'ye yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi.

EURO YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Kararın hemen ardından dolar ve Euro'da sınırlı da olsa yükseliş sürerken, Euro bugün de güne yükselişle başladı. 

Gün içinde en düşük 17,46 olan Euro açılışından bu yana en yüksek 17,56'yı gördü. 

Haftaya 16,80 ile başlayan Euro 17,56'ya ulaşarak Türk Lirası'nın karşısında haftalık yüzde 4,67 değer kazandı.


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