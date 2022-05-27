TCMB'nin faiz kararının ardından Euro'da yükseliş sürüyor: Euro ne kadar oldu? (27 Mayıs Cuma)
İstanbul serbest piyasada 17,5880 liradan güne başlayan Euro yükselişini sürdürüyor. Dövizde yıl başından beri aralıksız süren artış TL'nin değer kaybetmesine sebep oluyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.
Yıllık enflasyonun yüzde 69.97'ye yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi.
EURO YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR
Kararın hemen ardından dolar ve Euro'da sınırlı da olsa yükseliş sürerken, Euro bugün de güne yükselişle başladı.
Gün içinde en düşük 17,46 olan Euro açılışından bu yana en yüksek 17,56'yı gördü.
Haftaya 16,80 ile başlayan Euro 17,56'ya ulaşarak Türk Lirası'nın karşısında haftalık yüzde 4,67 değer kazandı.
Video Haberler
- FETÖ’nün hücre evlerine operasyon
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- Maltepe Belediyesi'ne operasyon: 5 tutuklama
- Bankadan 100 bin Euro'luk soygun girişimi
- Ümraniye'de korkunç kaza: 11 yaralı!
- Yardımına AFAD ekibi yetişti
- İstanbul'da görsel şölen
- Laf dalaşı bıçaklı kavgaya döndü: 1 ölü
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Baygınlık geçiren köpeğe su içirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- AKP'li sanmış, her şeyi anlatmış