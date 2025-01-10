Kanun teklifi sunuldu: En düşük asgari ücret düzenlemesi Meclis'te!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:12

AKP, Siber Güvenlik Kanun teklifi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi olmak üzere üç ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.