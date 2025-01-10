Kanun teklifi sunuldu: En düşük asgari ücret düzenlemesi Meclis'te!

En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya çıkaran düzenleme Meclis'e sunuldu. Kanun teklifinde ayrıca işverenlere bin liralık asgari ücret desteği sağlanması da yer alıyor.

Kanun teklifi sunuldu: En düşük asgari ücret düzenlemesi Meclis'te!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:12
AKP, Siber Güvenlik Kanun teklifi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi olmak üzere üç ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme yer alıyor.

Yasa teklifinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması da bulunuyor.

Ayrıca teklifte siber suçlara yönelik cezaların artırılması ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması da yer alıyor.


Etiketler: #En düşük emekli maaşı #emekli maaşı #Meclis Başkanlığı

İlgili Haberler

Binlerce emekli listede: Bu uyarıyı görenlerin emekli maaşı kesilecek!

Binlerce emekli listede: Bu uyarıyı görenlerin emekli maaşı kesilecek!
Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Geniş tanımlı işsizlik oranı 2024'te rekor kırdı: İşsiz sayısı 10 milyonu aştı!

Geniş tanımlı işsizlik oranı 2024'te rekor kırdı: İşsiz sayısı 10 milyonu aştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler