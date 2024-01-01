KAP'a bildirdi... Akbank'tan (AKBNK) geri alım açıklaması

Akbank T.A.Ş. (AKBNK) tarafından 1 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hakkında açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:12
KAP'a bildirdi... Akbank'tan (AKBNK) geri alım açıklaması
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Akbank T.A.Ş. (AKBNK) tarafından 1 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada söz konusu geri alımın amacı "AKBNK pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarını desteklenmesi pay sahiplerinin menfaatlerini koruması" denildi.

 

 


KAP akbank Geri alım

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