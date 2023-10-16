KAP'a bildirdi... Borlease Otomotiv halka arz kaç lot verdi?
Borlease Otomotiv'in halka arzında51,7 milyon adet hisse, hisse başına 25,29 TL'den satıldı ve toplam arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu. Halka arza 4,3 milyon kişi tarafından 4,5 kat talep geldi.
Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçları açıklandı.
TSKB'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda hisse başına 25,29 TL'den 51,7 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu.
Açıklamada "Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.
Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep gelmiştir" ifadeleri yer aldı.
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