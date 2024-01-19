Bankacı olduğu söyleyerek dolandırdı: 5 yıl hapis!
Samsun’da aradığı kişiye kendisini ’bankacı’ olarak tanıtarak 60 bin lira dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
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Samsun’da ikamet eden Eral K.’yi telefonla arayarak kendisini bankacı olarak tanıtan, kredi çekmesine yardımcı olacağı bahanesiyle mobil bankacılık bilgileri ve onay kodunu alan Burkay B., çektiği 60 bin lira krediyi başka hesaba aktardı.
Bankadan kendi adına 60 bin lira kredi çekilip başka hesaba aktarıldığını öğrenen Erdal K., şikayetçi oldu.
İstanbul’da yaşadığı tespit edilen Burkay B. hakkında Samsun 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Davanın son duruşmasında dolandırıcılık suçundan yargılanan Burkay B., mahkemece 5 yıl hapis ve 100 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.
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