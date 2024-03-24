KAP'a bildirildi: Türk Eximbank'tan 140 milyon Euro'luk kredi anlaşması

Türk Eximbank, bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:06
KAP'a bildirildi: Türk Eximbank'tan 140 milyon Euro'luk kredi anlaşması
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Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, "Türk Eximbank, Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşu'nun (NEXI) yüzde 100 oranında sigortası ve Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon Euro tutarındaki 10 yıl vadeli kredi anlaşmasını 22 Mart 2024 tarihinde imzalamıştır" ifadesine yer verildi.


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