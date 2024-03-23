Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta 298 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 298 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, bölgelerdeki yolların açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 15:28
Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta 298 yerleşim yerinin yolu kapandı!
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Bingöl İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları sebebiyle 228 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kardan kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

ELAZIĞ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

İlçelerden Maden'de 2, Kovancılar'da 10 ve Palu'da 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 30 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

SİİRT

Siirt'te kar nedeniyle Pervari'de 10 ve Şirvan'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ta 3 günden bu yana etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçeye bağlı 14 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, kapalı yolları açma çalışması devam ediyor.


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