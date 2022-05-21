Karaca Genel Müdürü zam oranını açıkladı!
Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, tekstil ve hazır giyim sektöründeki maliyet artışları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz yılın mayıs ayıyla bu yılın mayıs ayı arasındaki ürün fiyat artışımız gerçekte ortalama yüzde 110 oldu” dedi.
Yurttaş ekonomik krizle boğuşurken hafta başından bu yana gıda akaryakıt, giyim gibi birçok ürüne zam geldi.
Hazır giyim de zamdan nasibini alırken konuyla ilgili Bloomberg HT’ye konuk olan Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, geçtiğimiz yılın mayıs ayıyla bu yılın mayıs ayı arasındaki ürün fiyat artışının gerçekte ortalama yüzde 110 olduğunu açıkladı. Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) sektöre tamamen yansıdığını söyleyen Özbekli, “Bugünkü üretim artışları yalnızca işin fason-işçilik tarafı için piyasa yüzde 50’ler 60’lar civarında hazırlanıyor” dedi.
Özbekli, ihracat tarafında yaşanan son gelişmeler hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’nin üretim ihracat artışı, içerideki üreticinin de aklını çelmeye başladı. Bu dikkat edilmesi gereken bir husus. Bu durum biraz üreticinin kafasını karıştırmış durumda. Yerli üretim yapmak yerine çok büyük marjlarla ihracata özel etiket üretim yapmak gibi bir durum söz konusu, fakat bunun devamlılığını bilmiyoruz. O nedenle de fiyatlar biraz da oralarda oynamaya başladı.”
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