Zamların ardından benzine indirim: İşte güncel fiyatlar...

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:58

Geçtiğimiz günlerde benzine iki gün arayla 1 lira 70 kuruş ve 1 lira 4 kuruş olmak üzere iki defa zam gelmişti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip etmeye devam ediyor.

Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı.

NTV'nin haberine göre, benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira fiyat indirimi yapıldı. İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL FİYATLAR

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.