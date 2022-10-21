Karadeniz'de palamut bolluğu fiyatlara yansıdı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun fiyatı 25 liraya düştü.
Karadeniz'de balık sezonunun açılmasından bu yana yaşanan palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı. Balıkçı teknelerinin kasa kasa palamutla dönmesi tezgahlardaki fiyatları düşürdü. Geçtiğimiz günlerde tane fiyatı 60 liraya kadar çıkan palamut, şimdilerde 25 liradan alıcı buluyor.
Bu sezon palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Nejdet Güler, "Palamudun tanesi 25 lira. Her bir palamut 700-750 gram ağırlığında. Hamsi ise biraz zor. Palamut, hamsiyi denizde eksiltiyor" dedi.
Balıkçı Erdal Göksek ise "Şu anda palamut bol. Depolarda da balık var, o nedenle fiyatı düştü. İstavrit 70, çinekop 80, mezgit ise 50 liradan satılıyor. Balık bolluğu şu an için devam eder gibi görünüyor" diye konuştu.
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