Karaman’ın traverteni dünyaya satılıyor

26 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Karaman’ın Taşkale köyü sınırları içerisinde traverten ocağı çalıştıran Ulvi Yaman, Karaman’ın dünyanın en güzel ve kıymetli travertenlerine sahip olduğunu söyledi.

Karaman’ın doğal taşta önemli bir il olduğunu belirten Yaman, “Karaman dünyanın en güzel ve kıymetli travertenine sahiptir. Bu topraklardan çıkan travertenler ABD başta olmak üzere doğrudan 35 ülkeye, işlenmiş olarak 78 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın en prestijli eserlerine buradan çıkan taşlar kullanılıyor. Karaman doğal taş sektöründe artık bir markadır. Karaman’da şuan bizimle birlikte il genelinde mermercilik faaliyetinde bulunan 105 firma var. Bunların tamamı faaliyetlerini sürdürüyor. Karaman’da şuan 48 ayrı renk ve desende mermer var. Karaman’ın her tarafı doğal taştır. Özellikle Karaman’ın dağları çok verimli ve zengindir" dedi.





