Kripto paralarda son durum: Bitcoin'de sert düşüş (28 Eylül 2022)
Kripto para piyasalarında durgunluk devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana toparlanma işareti gösteremeyen kripto paralar, küresel piyasaları etkisi altına alan enflasyon sarmalıyla birlikte kötü günler geçiriyor.
Küresel ekonomi enflasyonla mücadele ederken faiz artırımları merkez bankalarının ana silahlarından biri oldu. ABD, AB ve İngiltere merkez bankaları faiz artırarak enflasyonu yenmeye çalışsa da kısa vadede başarılı olamadılar.
Kripto Para piyasaları da küresel gelişmelerden etkilenerek dün hızlı yükselişini bugün düşüşe bıraktı. İşte bazı kripto paralarda son durum...
PİYASALAR 5.2 DEĞER KAYBETTİ
Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte ise aldıklarını aynı hızda geri verdi. Piyasaların toplam büyüklüğü yüzde 5.2 düşerek 955 milyar dolara geriledi.
Bitcoin ise saat 9.00 itibariyle piyasa ortalamasının üzerinde değer kaybetti. BTC'nin fiyatı yüzde 6.6 gerileyerek 18 bin 796 dolara indi.
Ethereum da BTC'yle benzer bir grafik çizdi. ETH'nin fiyatı yüzde 7 düşerek bin 285 dolar oldu.
SEC'le anlaşma umudu taşıyan Ripple günlerdir kararlı bir şekilde yükseliyordu. Son 24 saatte ise XRP'nin grafiği tam tersine döndü.
Ripple yüzde 9.8 düşerek 43 cente gelirken Dogecoin (DOGE) ise yüzde 4.4 düşerek 4.9 cent seviyelerini gördü.
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