Kargo fiyatlarında yüzde 40 zam
GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, 15 Aralık itibariyle kargo şirketlerinin yüzde 40 zam yapacağını açıkladı.
Doğalgaz, akaryakıt ve gıda zamlarından sonra kargo ücretlerine de zam geldi.
GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, Türkiye’de 7-8 kargo şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin 15 Aralık itibariyle kargo ücretlerine yüzde 40 zam yapacağını söyledi.
"15 ARALIK'TAN İTİBAREN..."
Ekonomist'ten Özlem Yılmaz'ın haberine göre Akyürek, “Aralık 15’ten sonra kargo şirketlerinde yüzde 40 zam söz konusu olacak. Kargo ücretlerindeki artış tüketici tercihlerini değiştirecek. Pandemide yükelişe geçen e- ticaret, kargo ücretleri nedeniyle cazibesini kaybedecek. Tüketicilerin fiziki mağazalara kayışı olacak” ifadelerini kullandı.
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