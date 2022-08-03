3 ton karpuz çevreye saçıldı
Gaziantep'te , lastiğinin patlaması sonucu kontrolünden çıkan kamyonetin devrildiği kazada baba- oğul yaralanırken, kasasındaki 3 ton karpuz çevreye saçıldı.
Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kasasındaki 3 ton karpuzu Nurdağı'na götürmekte olan Erol Arslan (46) yönetimindeki 27 AFY 013 plakalı kamyonet, Türkbahçe Mahallesi yakınlarda arka lastiğinin patlaması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.
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