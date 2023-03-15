Karsan e-ATAK, Avrupa pazarının lideri oldu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:19

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:19

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma sektöründe şirket, geliştirdiği ürünlerle Avrupa’nın tercihi olmaya devam ediyor.

Sektörde minibüs, midibüs ve otobüsler üreten Karsan, Avrupa’nın toplu taşımada elektrikli dönüşümünde rol oynuyor. Markanın önemli modellerinden e-ATAK, Avrupa’daki başarılı satış grafiğiyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda e-ATAK, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli midibüs segmentinde elde ettiği pazar liderliğini, 2022 yılında da tekrarlamayı başardı.

ÜST ÜSTE İKİNCE KEZ LİDER

Karsan e-ATAK, Wim Chatrou-CME Solutions raporuna göre, 2022 yılını 113 adet trafik tescili tamamlayarak Avrupa’da sınıfının en çok satılan aracı oldu. Böylece, 2021’de yüzde 30 pay ile elektrikli midibüs pazarının lideri olan e-ATAK, 2022 yılında da pazar payını yüzde 40’a yükselterek ikinci kez üst üste Avrupa’da segment lideri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, yüzde 100 elektrikli e-ATAK modelinin Avrupa’daki birçok ülkede en çok tercih edilen elektrikli midibüslerden olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Elektrikli e-ATAK modelimizi Fransa’dan Romanya’ya, İtalya’dan İspanya’ya, Portekiz’den Yunanistan’a kadar birçok Avrupa pazarına satıyoruz.

Markamız için önemli pazarlardan olan Lüksemburg da ülkenin en büyük elektrikli otobüs filosu e-ATAK’lardan oluşuyor.

Şehirdeki toplu taşıma kullanımına yüksek öncelik veren Lüksemburg, e-ATAK modelimizi şehirlerarası taşımada da kullanmasıyla dikkati çekiyor.”

KARSAN E-ATAK

Gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh kapasiteli BMW bataryalarından alan Karsan e-ATAK 300 kilometrelik menzili ile sınıfının lideri.

8,3 metrelik boyu, 230 kW güce sahip elektrikli motoru ile e-ATAK alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.