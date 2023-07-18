Karsan’ın çevreci modelleri İzmir'de yola çıktı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 07:00

Karsan açıklamasına göre, Avrupa’nın toplu taşıma altyapısını elektriklendirmek üzerine de çalışmalarda bulunan şirket, Türkiye’deki operasyonlarına da ara vermiyor.

Yeni araçların teslimat törenine Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Belediye Ulaşım Yönetimi, S.S. Ödemiş Seyahat Motorlu Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Savaş Mersin ve üyeleri katılım sağladı.

Törende S.S. Ödemiş Yolcu Taşıyıcıları Kooperatifi’ne, 8 adet otomatik şanzımanlı çevreci ATAK ve 2 adet de JEST teslimatı yapıldı. Karsan, geçen yıl da Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı çevreci araç alımı ihalesini kazanarak 205 adet Menarinibus Citymood aracını belediyenin hizmetine sunmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan’ın, bugün itibarıyla dünyanın 21 farklı ülkesinde hizmet verdiğini ifade etti.

'FAALİYETLERİMİZ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR'

Arpacıoğlu, ''Türkiye’deki faaliyetlerimiz son sürat devam ediyor. Türkiye’deki yerel yönetimlerin, filolarını en yeni teknolojiye sahip Karsan modelleriyle yenilemelerine tam destek veriyoruz'' açıklamasını yaptı.

Karsan’ın, kentlerin toplu ulaşım çözümlerine destek sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Arpacıoğlu, şöyle konuştu:

''Tarihi dokusuyla İzmir’in önemli ilçelerinden olan Ödemiş’e yönelik yaptığımız bu teslimatın ilçenin toplu taşıma çözümleri için son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz teslimatların ardından Ödemiş halkı, şehir içinde konforlu ve güvenli biçimde seyahat edebilecek.''