Karşılıksız çek fırtınası!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

Buna göre Temmuz 2023’te Temmuz 2022’ye kıyasla bankalara ibraz edilen çek sayısı yüzde 123.2 artarak 2 milyon 11 bin 298 adet, bunların tutarı yüzde 190.5 artarak 488.6 milyar lira oldu. Bu kapsamda karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı yüzde 191.9 artışla 18 bin 426 adet, bunların tutarı da yüzde 497.9 artışla 6.7 milyar liraya ulaştı.

10 MİLYON ADEDİ AŞTI

Karşılıksız çeklerin toplam çeklere oranı ise adet bazında yüzde 0.7’den yüzde 0.9, tutar bazında yüzde 0.7’den yüzde 1.4’e yükseldi. Yılın ilk 7 ayında ise bankalara ibraz edilen çek sayısı yüzde 8.3 artışla 10 milyon 108 bin 576 adet, bunların tutarı yüzde 80.3 artışla 2 trilyon 309 milyar lira oldu. Bu kapsamda karşılıksız çek sayısı yüzde 14.5 artışla 80 bin 914 adet, tutar yüzde 164.5 artışla 25.8 milyar liraya çıktı. Ayrıca 7 ayda karşılıksız çek sayısı oranı yüzde 0.8’de sabit kalırken tutarı yüzde 0.8’den yüzde 1.1’e çıktı.