Karşılıksız çek oranı bir ayda iki kat arttı
Takasbank verilerine göre haziranda karşılıksız çek adedi 7 bin 153’ten 15 bin 153’e çıkarken, karşılıksız çek tutarı da 2,26 milyar liradan 5,28 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 605 bin 235 adetten 1 milyon 545 bin 53 adede, tutarı 169,8 milyar liradan 356,2 milyar liraya çıktı.
Verilere göre bir önceki aya göre karşılıksız çek, yüzde 116,2 artışla 15 bin 153 adede çıktı.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre, böylece karşılıksız kalan çek adedi Haziran 2021’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
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