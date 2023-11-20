Karşılıksız çek fırtınası... Ekim ayında yükseldi: Bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı tarihi zirvede

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerine göre ekim ayında karşılıksız çek tutarı 2021 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:10
Karşılıksız çek fırtınası... Ekim ayında yükseldi: Bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı tarihi zirvede
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Karşılıksız çek tutarında ekim ayında yükseliş dikkat çekti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Ekim ayında karşılıksız çek tutarı 8,1 milyar TL'ye ulaşarak rekor seviyeyi gördü.

Aynı dönemde bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı da 583,3 milyar TL ile tarihi zirveyi gördü.

Karşılıksız çek tutarındaki ivmeyi anlayabilmek için bu iki veri kıyaslandığında karşılıksız çek oranının yüzde 1,39 olduğu izlendi. Böylelikle karşılıksız çek oranında 2021 Haziran ayından bu yana en yüksek seyir izlendi. Karşılıksız çek oranı Haziran ve Temmuz aylarında da yüzde 1,38 ile son zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Adet olarak bakıldığında ise karşılıksız çek oranı yüzde 0,9 olarak kaydedildi.


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