Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a bir dava daha: Savunması dikkat çekti
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan ve tutuklu yargılanan Polat çiftinden Engin Polat'ın bir yaralama davası olduğu ortaya çıktı.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi
kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede
sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu
uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 14
şüpheli tutuklanmıştı.
BİR DAVA DAHA ORTAYA ÇIKTI
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Kara para aklama
suçundan tutuklanan Engin Polat'ın, sahibi olduğu güzellik merkezinde Şeyma E.
adlı bir kadının yaralanmasına sebep olup avukatı aracılığıyla, "Haksız
kazanç elde etmeye çalışmaktadır" savunması yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki Şeyma E. Dilan Polat
Ataşehir Poliklinik Merkezi'ne 8 ay boyunca bölgesel zayıflama için gitti.
Rasping adlı yöntemle vücuduna ısı vererek zayıflaması amaçlanan genç kadın,
geçen yıl haziran ayında girdiği seans sonrasında hayatının şokunu yaşadı.
Seans bitiminde bacağında kızarıklıklar oluşan Şeyma E., güzellik merkezine durumu bildirip dönüş yapılacağı cevabını alsa da dönüş alamadı.
KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU
Bir şikayet sitesine ihbar yaptı. İhbar üzerine güzellik merkezi mağdur kadını arayarak ödemiş olduğu bin 500 lirayı iade etti ve bol bol krem sürmesini söyledi.
Bunun üzerine hastaneden rapor alan ve vücudunda 1. derece
yanık olduğu belirlenen kadın, hem işlemi uygulayan Esmanur Alanyurt'tan hem de
merkezin sahibi Engin Polat'tan şikayetçi oldu.
SUÇU MAĞDURA ATTILAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşlemi uygulayan Esmanur Alanyurt, ihmali olmadığını ve şikayetçinin işlemden sonra memnun ayrıldığını belirtti. Engin Polat ise müşterinin alerjik reaksiyon gösterdiğini belirterek suçu genç kadına attı.
"Duş almış,
kıyafet sürtünmesinden olmuş olabilir" dedi. Suçlamaları kabul etmedi.
BİLİRKİŞİDEN "ŞÜPHELİLER KUSURLU" RAPORU
Savcılık kusur olup olmadığı noktasında bilirkişiden rapor aldırdı. Güzellik uzmanı bilirkişi hazırladığı raporunda, 50 derecelik ısı verilerek işlemin uygulandığı ve yanıkların oluştuğunu belirtti.
İşlem yapanın
uygulama esnasında aynı bölgeyi fazla ısıya maruz bırakmasının deride yanığa
sebep olacağını kaydeden bilirkişi, kişiye işlemden sonra yapıp yapmaması
gerekenlere ilişkin bilgilendirme yazısı imzalatılması gerektiğini ifade etti.
Bu nedenle şüphelilerin kusurlu olduklarını bildirdi.
"TEDBİR ALMAYIP YARALADILAR"
Bunun üzerine savcılık, şüphelilerin gerekli koruyucu ve
önleyici tedbirleri almayarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiklerini
belirtti. Engin Polat ve Esmanur Alanyurt hakkında "taksirle
yaralama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
"MÜVEKKİLİMİ KARALAYIP HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMEYE
ÇALIYOR"
Basit yargılama usulüyle görülen davaya Engin Polat'ın avukatı savunma dilekçesi gönderdi. Rasping cihazının üretimini Polat'ın yaptığını, bu cihazı Asya ve Avrupa pazarına satarak ülkesine ciddi dövizler kazandırdığını ve dolayısıyla kullanımının iyi bilindiğini öne sürdü.
Suçun adeta mağdur kadına atıldığı dilekçede, "Markanın tanınırlığını bilen birçok müşteri bu şekilde karalama yaparak müvekkile ait iş yerinin hak ettiği parayı geri iade etmesine sebebiyet vermektedir. Gerçekten yanmış olsaydı acı hisseder ve durumu hemen orada beyan ederdi. Müvekkile ait iş yeri tanınır bir marka olduğundan birçok müşteri bu şekilde durumlara başvurmakta ve karşılığında müvekkilden haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır" dedi.
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