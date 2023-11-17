Zamanlaması dikkat çekti: Buket Aydın güzellik merkezi açtı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:07

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:09

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından fenomenlerin kara para aklamak için güzellik merkezi açtıkları iddialarının konuşulduğu günlerde, sunucu Buket Aydın'ın güzellik merkezi açması sosyal medyada gündem oldu.

Kara para aklamaktan içeri alınan fenomenlerin en büyük ortak özelliği ise kısa zaman içerisinde büyük mal varlıklarının olması. Bir diğer ayrıntı ise birçoğunun güzellik sektörüne atılarak çok sayıda şubeleri olan iş yerleri açması.

TANITIMINI YAPTI

Haberi, sosyal medya hesabından duyuran Aydın, "Güzelliğinizi ve sağlığınızı ön planda tutan bir anlayışla, sizlere en iyi hizmeti sunmak için büyük bir titizlik ve özenle hazırlandık. Müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve her birinizin kendinizi özel hissetmenizi sağlamak için, hekimlerimiz ve uzman estetisyen kadromuz eşliğinde cihazlarımızı ve ürünlerimizi seçerken dünyanın en iyilerini tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Daha önce "Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım" ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, açtığı güzellik merkezinin tanıtımını yaptı.