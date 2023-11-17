Zamanlaması dikkat çekti: Buket Aydın güzellik merkezi açtı

Spiker Buket Aydın, güzellik merkezi açtığını açıkladı. Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:07
Zamanlaması dikkat çekti: Buket Aydın güzellik merkezi açtı
Abone Ol google-news

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından fenomenlerin kara para aklamak için güzellik merkezi açtıkları iddialarının konuşulduğu günlerde, sunucu Buket Aydın'ın güzellik merkezi açması sosyal medyada gündem oldu.

Kara para aklamaktan içeri alınan fenomenlerin en büyük ortak özelliği ise kısa zaman içerisinde büyük mal varlıklarının olması. Bir diğer ayrıntı ise birçoğunun güzellik sektörüne atılarak çok sayıda şubeleri olan iş yerleri açması.

TANITIMINI YAPTI

Haberi, sosyal medya hesabından duyuran Aydın, "Güzelliğinizi ve sağlığınızı ön planda tutan bir anlayışla, sizlere en iyi hizmeti sunmak için büyük bir titizlik ve özenle hazırlandık. Müşterilerimizin beklentilerini aşmak ve her birinizin kendinizi özel hissetmenizi sağlamak için, hekimlerimiz ve uzman estetisyen kadromuz eşliğinde cihazlarımızı ve ürünlerimizi seçerken dünyanın en iyilerini tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Daha önce "Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım" ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, açtığı güzellik merkezinin tanıtımını yaptı.


İlgili Haberler

Buket Aydın: Yerel seçimleri kazanacağız derse, bu kez Kılıçdaroğlu'na gülerim

Buket Aydın: Yerel seçimleri kazanacağız derse, bu kez Kılıçdaroğlu'na gülerim
Yeşim Salkım'dan Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır gönderme: Yatak teri değil, alın teri

Yeşim Salkım'dan Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır gönderme: Yatak teri değil, alın teri
Buket Aydın yüzüne bebek kordon kanından hücre enjekte ettireceğini açıkladı

Buket Aydın yüzüne bebek kordon kanından hücre enjekte ettireceğini açıkladı

En Çok Okunan Haberler