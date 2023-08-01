Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'döviz' çağrısı: 'Bu şekilde sağlıklı değil...'
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar kurunun 27, Euro kurunun ise 30 lira seviyesinde uzun süredir yatay bir seyir izlemesi sonrasında, döviz kurlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı yüzlerce etkileşim aldı.
Türk Lirası'nın değer kaybı devam ederken; bu süreçte döviz kuruyla ilgili ekonomistlerden analizler ve yorumlara gelmeye devam ediyor.
Son olarak Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"KURU BU ŞEKİLDE TUTMAK SAĞLIKLI DEĞİL"
Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kuru bu şekilde tutmak sağlıklı değil. Nedenini yazayım: Kur bu şekilde tutulunca insanlarda suni olarak tutuluyor intibası uyanıyor. O da yay geriliyor düşüncesini getiriyor. O zamanda boşu boşuna ekstra talep oluşuyor. Lütfen serbest bırakın. Bırakın bulsun değerini. Değerini bulduktan sonra 10-15 kuruş aşağı yukarı oynasın. Yeter ki serbest kalsın."
Kuru bu şekilde tutmak SAĞLIKLI değil. Nedenini yazayım:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) August 1, 2023
Kur bu şekilde tutulunca insanlarda SUNİ olarak tutuluyor intibası uyanıyor. O da YAY GERİLİYOR düşüncesini getiriyor. O zamanda boşu boşuna ekstra TALEP oluşuyor.
Lütfen serbest bırakın. Bırakın bulsun değerini. Değerini… pic.twitter.com/kN82mAuvro
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