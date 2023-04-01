Kartonsan işçileri 100 gündür grevde
Kocaeli Başiskele’de kâğıt ve karton üretimi yapan Kartonsan Fabrikası’nda, toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle 160 işçinin başlattığı grev, 100’üncü gününü geride bıraktı.
Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle geçinemediklerini ve ücretlerde iyileştirme yapılması talebiyle başlattıkları grevi sürdürdüklerini aktaran Selüloz-İş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi Mustafa Gürel, “100 gündür grevimizi sürdürüyoruz. Grev uzadıkça şartlar da zorlaşıyor. Ancak dayanışmayla mücadelemizi sürdürüyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar grevimiz de sürecek” dedi.
İşverenin 3 yıllık bir toplusözleşme teklifi olduğunu aktaran Gürel, “Yüksek enflasyonun etkisi en çok sabit çalışan yurttaşları vurdu. Biz de bundan olumsuz etkileniyoruz. İşveren bize TÜİK’in açıkladığı veriler üzerinden zam yapmayı önerdi. Biz de bu oranın yeterli olmayacağını belirterek greve başladık. Sürekli artan enflasyon karşısında 3 yıl çok uzun bir süre. Her şeyin fiyatı kısa sürede artarken biz böyle bir sözleşmeyi kabul edemeyiz” dedi.
Sendika Uzmanı Aykut Günel ise işveren ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Günel, “İşverenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda yol almış bulunuyoruz. Ücret konusunda anlaşmaya çok yakınız” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan ilk açıklama
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Muharrem İnce'den müzakere iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Evde 6 kişi ölü bulundu
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi