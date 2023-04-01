Kartonsan işçileri 100 gündür grevde

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle geçinemediklerini ve ücretlerde iyileştirme yapılması talebiyle başlattıkları grevi sürdürdüklerini aktaran Selüloz-İş Sendikası İşyeri Baş Temsilcisi Mustafa Gürel, “100 gündür grevimizi sürdürüyoruz. Grev uzadıkça şartlar da zorlaşıyor. Ancak dayanışmayla mücadelemizi sürdürüyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar grevimiz de sürecek” dedi.

İşverenin 3 yıllık bir toplusözleşme teklifi olduğunu aktaran Gürel, “Yüksek enflasyonun etkisi en çok sabit çalışan yurttaşları vurdu. Biz de bundan olumsuz etkileniyoruz. İşveren bize TÜİK’in açıkladığı veriler üzerinden zam yapmayı önerdi. Biz de bu oranın yeterli olmayacağını belirterek greve başladık. Sürekli artan enflasyon karşısında 3 yıl çok uzun bir süre. Her şeyin fiyatı kısa sürede artarken biz böyle bir sözleşmeyi kabul edemeyiz” dedi.

Sendika Uzmanı Aykut Günel ise işveren ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Günel, “İşverenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda yol almış bulunuyoruz. Ücret konusunda anlaşmaya çok yakınız” diye konuştu.