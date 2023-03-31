THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti
THY, İtalya'daki grev nedeniyle 2 Nisan'daki bazı uçuşları iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY) İtalya'daki ulusal grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan "TK 1323 İstanbul-Bologna", "TK 1324 Bologna-İstanbul", "TK 1871 İstanbul-Venedik", "TK 1872 Venedik-İstanbul", "TK 1895 İstanbul-Milano", "TK 1896 Milano-İstanbul" uçuşları yapılamayacak.
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