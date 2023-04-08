Kartonsan’da mücadele eden işçiler kazandı
Selüloz-İş'in örgütlü olduğu Kartonsan fabrikasında işçilerin 108 gündür sürdürdüğü grev kazanımla sonuçlandı. İşveren ve sendika arasında yapılan görüşmede işçilerin talepleri kabul edildi.
Kartonsan işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde çıkan uyuşmazlık nedeniyle 22 Aralık 2022’de greve çıkmıştı. Türk-İş Sendikası’na bağlı Selüloz-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartonsan’da devam eden grev 108’nci gününde işçilerin kazanımıyla sonuçlandı.
Sendikanın aktardığı bilgilere göre Kartonsan’da yapılan anlaşmada 1 Mart 2023 itibariyle en düşük ücret 20 bin 115 TL, ortalama ücret 22 bin 370 TL ve en yüksek ücret de 28 bin TL oldu. Zam miktarı ise Üçüncü 6 ayda TÜFE + bin 250 TL ve 4’ncü 6 ayda ise TÜFE+ bin 250 TL olarak belirlendi.
Sosyal haklarda yüzde 120 oranında artış sağlanarak, grev sürecinde işveren tarafından dağıtılmayan banka promosyonlarının dağıtılacağı belirtildi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Sendika Uzmanı Aykut Günel, “İşverenlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde anlaşma sağladık. 10 Mart tarihinde de grevimiz resmi olarak bitirilecek. Birlikte mücadele ettik ve sonuç olarak kazandık. 108 gün sürdürdüğümüz grevin işçilere dönüşü yaklaşık 6 bin TL’lik ücret artışı oldu. Bunun dışında da 500 TL olan gıda yardımı 6 bin TL’ye çıktı” dedi.
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